Старший следователь из Коми рассказала о работе в полиции в музыкальном клипе

Фото: скриншот видео

На просторах Интернета гремит клип о работе женщины-полицейской из Коми – видео «от лица сотрудника следствия». Автор и в одном лице главная героиня ролика старший следователь Кристина Рыбалко сообщила, что мечтала создать видео про правоохранительные органы и в 2022 году решила её исполнить.

Она на своей странице напомнила, что работе в полиции посвящено множество российских сериалов.

- Но какова она на самом деле? Для многих людей, кто не знаком с системой российского правосудия - следователь, оперуполномоченный и просто полицейский – это одна и та же профессия, но это не так, - задумалась правоохранительница.

Подтолкнуло девушку и то, что ей предложили поучаствовать в конкурсе Следственного Департамента МВД приуроченного ко Дню образования органов предварительного следствия в системе МВД России.

- На съёмки ушло не так много времени: в первый день ушло часа 2,5 и остальные два дня по часу, монтаж видео составил семь часов, все засняли почти с первого дубля. К созданию видео была направлена вся мощь души, сердца, мышления, средств, сил, возможностей, - написала на своей странице следователь.

Кристина Рыбалко поблагодарила за помощь в создании шедевра СУ МВД по Коми, ОМВД по Сыктывдинскому району, а также всех, кто участвовал съемках. Автора песни «От лица сотрудника» Кристина Шубина, режиссер Виорика Дмитриева.

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