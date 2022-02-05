Новый рекорд в Коми: за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось почти на две тысячи человек

Фото: архив "КП"

В Коми зафиксировано очередное рекордное увеличение количества инфицированных коронавирусом. Согласно обновлённым данным, в республике насчитывается более 111 тысяч человек, у которых был диагностирован COVID-19.

По состоянию на 5 февраля, в Коми официально было подтверждено 111 923 факта заболевания, 1 979 из которых были обнаружены за последние сутки.

Отмечается, что 96 134 случая инфицирования закончились выздоровлением пациента. За последние 24 часа с медицинского учёта были сняты 486 человек.

Жертвами ковида стали 2 793 жителя Коми. За сутки показатель смертности вырос на три летальных исходов.

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