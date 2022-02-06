Гололед и морозы прогнозируются в Коми в первое воскресенье февраля

Фото: pexels.com

В Коми синоптики пообещали 32-градусные морозы, гололед и снег. Первое воскресенье февраля преподнесет жителям республики неприятные сюрпризы.

Столбик термометра опустится ночью до -17...-22 градусов, при прояснении же температура воздуха достигнет -32 градусов. Ожидается, что в республику придет восточный ветер, скорость которого достигнет восьми метров в секунду.

- Температура ночью -17...-22, при прояснении -27...-32, на крайнем юге -9...-14, днем в южных районах -6...-11, в северных районах -12...-17, в Воркутинском районе -18...-23 градусов, - рассказали метеорологи.

Также в Коми прогнозируется небольшой снег и гололед. Автовладельцам и пешеходам стоит быть осторожными на дорогах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это трэш»: Юлия Ступак прокомментировала со слезами на глазах свой провал на Олимпиаде-2022 (подробности)