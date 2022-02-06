«Что будет дальше, я не знаю»: молодая сыктывкарка, борющаяся с раком, не может получить лекарство от Минздрава

Фото из личного архива Марины Романовой

В Коми закрыт сбор средств для 29-летней Марины Романовой из Сыктывкара. У молодой девушки диагностирована идиопатическая апластическая анемия - рак. Для того, чтобы Марина могла себе хорошо чувствовать, ей необходим был препарат «Револейд».

Сыктывкарка сообщила, что лекарство поможет ей три месяца жить обычной жизнью, однако что будет дальше, она не знает, так как не может дождаться положенного препарата от Минздрава, хотя право на него имеет.

- Теперь я смогу принимать лекарство три месяца. Нужно время, чтобы оно подействовало. Что будет дальше, я не знаю. В поликлинике мне препарат так и не выдали, хотя я обращалась 24 декабря. Обещали в конце января, и до сих пор ничего нет. Даже несмотря на то, что я имею инвалидность и федеральные льготы. Это очень печально, потому что препарат жизненно необходим, его нужно принимать долго, - объяснила ситуацию Марина.

Девушка выразила надежду, что вскоре все-таки ей препарат выдадут, а пока она от души благодарит каждого, кто помог закрыть сбор.

- Благодарю вас от всей души за помощь, - написала она.

Напомним, о своем диагнозе Марина узнала в 2019 году. Тогда ее состояние стало сильно ухудшаться: появилась одышка и синяки на теле. После обследований врачи вынесли вердикт: «рак». С тех пор молодая горожанка борется со своей болезнью и отчаянно хочет жить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я хочу жить!»: собраны деньги на лечение от рака молодой сыктывкарки (подробности)