В Коми пообещали порывистый ветер и небольшой снег

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В Коми 7 февраля пообещали небольшой снег, облачную погоду и ветер от 5 до 10 м/с. Температура воздуха днем максимально упадет до -14°С.

По информации регионального ЦГМС, ветер преимущественно ожидается юго-восточный, порывы достигнут 15-17 м/с. Температура воздуха днем будет -6...-11, в Воркутинском районе -12...-14°С.

В Сыктывкаре также пообещали облачную погоду и небольшой снег. Скорость ветра составит от 4 до 9 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11, днем -6...-8°С.

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