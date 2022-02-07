«Суп-вода и сырые купленные полуфабрикаты»: пациенты Эжвинской больницы негодуют от организации питания

Фото: Анастасия Соболь

Пациенты Эжвинской городской больницы недовольны качеством питания, также жалобы поступают на еду.

Напомним, в лечебнице с 1 февраля еду доставляет в больницу спецпредприятие, а пищеблок при больнице был закрыт из-за его плачевного состояния. Уже на следующий день после перевода больницы на «доставку еды», в соцсетях пациенты стали делиться своими негативными впечатлениями. Восторга новая организация питания у людей не вызвала – еда приезжает с очень большим опозданием и жиденькая.

Замглавврача Эжвинской больницы Владимир Семяшкин совместно с главной медсестрой Ларисой Коротковой лично проверили процесс получения и раздачу еды, пообещали, что новая система питания в скором времени будет настроена, к тому же, при обходе пациенты пожаловались лишь на холодную еду, в целом всех все устраивало.

На выходных пациенты вновь стали писать жалобы по поводу плохой организации питания в эжвинские интернет-сообществах.

- У нас сегодня в стационарах больным не привезли обед и ужин, больные бедные голодные, будет ли ужин не известно, полный бардак, зачем закрыли пищеблок? Кто ответит за этот беспредел? Что мудрит администрация ? – жалуется пенсионер.

- Обед то привезли, хоть и в 16 часов, но какой! Котлеты сырые и явно полуфабрикаты купленные. Кошмар, что творит главврач! Накормить до отвала всю администрацию, чтоб неделю с унитаза не вставали, – сетует Светлана Трофимова.

Фото: Анастасия Соболь

Некоторые комментаторы высказали предложение, чтобы больным носили еду их родственники, раз не устраивает питание в больнице. Нашлось много оппонентов на этот счёт.

- Деньги за еду для пациентов выделены, контракт на 15 миллионов, а мы давайте сами всех кормить будем, почему бы нет, нам что трудно? Так, что ли? - негодует Татьяна Поповцева.

- Ну вот и обед поспел, самое время 16.30. Всем приятного аппетита! – сообщила Наталья Юшкова. Анастасия Соболь опубликовала фото жиденького супчика и котлетки с перловкой. Комьюнити «второе» показалось аппетитным на вид, но суп вызвал шквал негодования: почему один бульон?

Процесс привоза долгожданного обеда засняли на камеру.

Наталья Юшкова рассказала «КП-Коми», что сегодня завтрак приехал пораньше, в 10 утра.

- Нам принесли очень мало каши, больные отдали её диабетикам, остальные попили чай с хлебом и сыром, - делится пациентка. - Говорят, что откроют обратно пищеблок Эжвинской больницы, но это я точно не знаю. Вот и пока вся информация.

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При проверке оказалось, что недовольны были только одним нюансом (подробности)