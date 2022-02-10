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Общество10 февраля 2022 4:15

В Коми круто изменится погода и нагрянет метель с ветром до 24 м/с

Жителям региона лучше утеплиться
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС по Коми сообщили, какая погода ждет жителей республики 10 февраля. Метеорологи пообещали порывистый ветер до 24 м/с, метели и гололед.

В южных и центральных районах региона ожидается умеренный снег, ветер будет южный, юго-восточный 7-12 м/с, в отдельных северных районах порывы достигнут 15-18 м/с, на северо-востоке до 19-24 м/с. Что касается температуры до днем она составит 0...-5, на севере местами -6...11°С.

В Сыктывкаре пообещали небольшой снег и гололед с ветром 7-12 м/с. Температура ночью -9...-11, днем -1...-3°С.

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