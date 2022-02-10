Абсолютный рекорд в Коми: за сутки COVID-19 заразились более двух тысяч человек

Фото: архив "КП"

В Коми побит очередной антирекорд по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом за одни сутки. Оперштаб России раскрыл новые данные, отражающие эпидобстановку в регионе.

Так, за последние сутки в республике подтвердили заболевание у 2 167 человек. В общей сложности в Коми было зарегистрировано 120 520 случаев коронавируса. По данным на 10 февраля 2022 года, в республике от COVID-19 скончалось 2 808 пациентов, в том числе за сутки не стало семь человек.

Выписано по выздоровлению на сегодня 98 895 пациентов, из них за сутки были выписаны в связи с завершением лечения 864 жителя Коми. Ковид-госпитали за последние 24 часа пополнились на 238 пациентов с подтвержденным диагнозом.

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