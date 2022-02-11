В Коми пообещали метели и шквалистый ветер

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Синоптики ЦГМС сообщили, что 11 февраля в республике ожидается неблагоприятная погода. Метеорологи пообещали в Коми сильный ветер до 23 м/с и метели.

Средняя скорость ветра составит 6-11 м/с, в отдельных районах порывами до 14 м/с, на северо-востоке 15-20 м/с, на крайнем северо-востоке порывами до 23 м/с. Что касается температуры, то днем она опустится до -5...-10°С.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями, пройдет также небольшой снег, скорость ветра составит 6-11 м/с. Температура ночью -7...-9, днем -5...-7°С.

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