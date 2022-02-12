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Общество12 февраля 2022 5:00

В субботу Коми обещают снег и сильный ветер

Минимальная температура воздуха составит -20 градусов
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В субботу, 12 февраля, в Коми ожидается снег, минимальная температура воздуха составит -20 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями, ожидается снег. Синоптики прогнозируют южный и юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Местами порывы будут достигать 14 м/с, а на крайнем северо-востоке – до 22-24 м/с. Температура ночью составит -13…-8, местами до -20 градусов. Днем потеплеет до -12…-7, местами до -2 градусов.

В Сыктывкару будет облачно, ожидается небольшой снег. Синоптики прогнозируют южный и юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура ночью составит -10…-8, а днем -5...-3 градуса.

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