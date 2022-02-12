Названа причина крупной коммунальной аварии в Сыктывкаре

Фото: пресс-служба филиала «Коми» Группы «Т Плюс».

Тепловую сеть в Сыктывкаре повредила сторонняя организация, которая укладывала водопровод. Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Коми» Группы «Т Плюс».

Как сообщалось ранее, в Сыктывкаре произошла крупная коммунальная авария. Без отопления зимой остались 35 многоквартирных домов, всего - 42 объекта. Вот уже с 15.30 тепловики копались в трубах в самом центре столицы Коми, и починить их не удавалось починить до ночи. Компания, ответственная за тепло в домах сыктывкарцев, - филиал «Коми» Группы «Т Плюс» - не давала конкретных сроков завершения работ. Между тем, прокуратура Сыктывкара организовала проверку по факту ограничения подачи тепла в многоквартирные дома. На место происшествия выезжал даже и.о. прокурора.

Специалисты завершили земляные работы на месте повреждения магистрального трубопровода. Когда вскрыли дорожное полотно, стало понятно, что тепловую сеть диаметром 500 мм повредила сторонняя организация. Она укладывала водопровод методом бестраншейной прокладки. В филиале «Коми» Группы «Т Плюс» сообщили, что к 7:30 заменили два участка трубопроводов магистральной теплотрассы №1 в районе пересечения улиц Куратова и Интернациональной. Включать отопление будут плавно и постепенно, чтобы не повредить внутридомовых коммуникаций.

– На полное восстановление температурного режима в зданиях потребуется еще несколько часов, – говорится в сообщении.

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