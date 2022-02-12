За сутки в Коми 2551 человек заразился коронавирусом

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По состоянию на субботу, 12 февраля, в Коми зафиксировали 2551 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в регионе зафиксировали 125 178 случаев заболевания этой инфекцией. За сутки выздоровели 1469 человек. За все время из больниц выписали 101 398 пациентов. За последние сутки в Коми умерли восемь больных коронавирусом. Всего в республике зафиксировали 2825 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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