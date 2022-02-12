Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 февраля 2022 9:03

За сутки в Коми 2551 человек заразился коронавирусом

Кроме того, восемь пациентов скончались
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

По состоянию на субботу, 12 февраля, в Коми зафиксировали 2551 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в регионе зафиксировали 125 178 случаев заболевания этой инфекцией. За сутки выздоровели 1469 человек. За все время из больниц выписали 101 398 пациентов. За последние сутки в Коми умерли восемь больных коронавирусом. Всего в республике зафиксировали 2825 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Коми могут открыть больничный дистанционно

КАРТИНА ДНЯ