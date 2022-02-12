В Сыктывкаре УК помогают подавать тепло в 35 домов

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре управляющие компании помогают подавать тепло в 35 многоквартирных домов, оставшихся без отопления из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как сообщалось ранее, в Сыктывкаре произошла крупная коммунальная авария. Без отопления зимой остались 35 многоквартирных домов, всего - 42 объекта. Вот уже с 15.30 тепловики копались в трубах в самом центре столицы Коми, и починить их не удавалось починить до ночи. Компания, ответственная за тепло в домах сыктывкарцев, - филиал «Коми» Группы «Т Плюс» - не давала конкретных сроков завершения работ. Между тем, прокуратура Сыктывкара организовала проверку по факту ограничения подачи тепла в многоквартирные дома. На место происшествия выезжал даже и.о. прокурора. Специалисты завершили земляные работы на месте повреждения магистрального трубопровода. Когда вскрыли дорожное полотно, стало понятно, что тепловую сеть диаметром 500 мм повредила сторонняя организация. Она укладывала водопровод методом бестраншейной прокладки.

Замглавы администрации Сыктывкара Александр Можегов подчеркнул, что власти изучат обстоятельства повреждения теплосети, чтобы подобные инциденты не происходили в будущем. Чиновник добавил, что эта авария не является следствием ветхости. Там произошло механическое повреждение.

Вопрос, почему сети, изначально находившиеся в разных глубинных отметках, стали сопрягаться – будет изучен вместе со специалистами и учтен при производстве последующих работ, – заявил замглавы администрации.

Управляющие компании оказывают содействие Сыктывкарским тепловым сетям по возобновлению подачи тепла в 35 домах. При необходимости будут привлекаться дополнительные состав слесарей.

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