Обладательница олимпийского золота Юлия Ступак из Коми порадовала поклонников знаменитым танцем бедрами

Свежие снимки золотой сборной России украсили инстаграм Юлии Ступак из Коми. Фото: Инстаграм Юлии Ступак.

Сегодня, 12 декабря, сборная России взяла золото в эстафете 4 по 5 на Олимпиаде в Пекине. Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова и уроженка Коми Юлия Ступак одержали блестящую победу в гонке, оставив за собой на втором и третьем месте Германию и Швецию. Вся Республика Коми, да что уж там - вся страна, с упоением ждала-ждала знаменитого танца бедрами нашей Юли. И дождалась. Ликуйте, поклонники!

- Это наша общая победа! Спасибо, страна! Спасибо, команда! Выстрадали и заслужили. Олимпийские Чемпионки звучит гордо, - написала в своем Инстаграме Юля, заодно выложив свежие снимки с Олимпиады.

На пьедестале - три команды-победители эстафеты Олимпиады в Пекине. Фото: Инстаграм Юлии Ступак.

Танец бедрами уже давно стал визитной карточкой Юли. И если некоторые фолловеры критически морщат нос при виде очередной джаги-джаги нашей спортсменки, то огромное количество поклонников и подписчиков с восторгом встречают свежие Юлины видео с очаровательными выкрутасами.

Олимпиада в Пекине не стала исключением. Согласитесь, ведь олимпийское золото достойно всех победных танцев этого мира? А танец Юли - самый лучший!

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