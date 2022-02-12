Полиция Сыктывкара организовала проверку сообщения о нападении незнакомца на девочку

Информация о нападении пошла из чата жильцов многоквартирного дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

УМВД по Сыктывкару начало проверку по факту поступления информации о попытке похищения девочки на улицах города неизвестным мужчиной.

Напомним, в Сыктывкаре неизвестный мужчина напал на девочку на улице Оплеснина 8 февраля. Об этом сообщила горожанка Эмилия Т. в социальных сетях. По ее словам, мужчина схватил девочку за капюшон и тащил по улице. Из рук неизвестного ребенка спасли неравнодушные граждане, рассказывает сыктывкарка.

- Если видите ребенка запуганного или странно себя ведущего рядом со взрослым, не постесняйтесь, спросите, кто ему этот дядя. Вчера удалось избежать страшного. Давайте будем бдительны и очень внимательны, - написала женщина. Как утверждает Эмилия, родители ребенка обратились в полицию после случившегося.

В ведомстве Комсомолке подчеркнули, что в УМВД России по городу Сыктывкару заявлений, сообщений по данному факту не поступало. Установлена личность женщины, разместившей в социальных сетях информацию, после чего она была опрошена. Женщина указала, что получила сведения из чата, в котором она состоит. В настоящее время полицейскими инициирована проверка. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление достоверности размещенной информации.

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