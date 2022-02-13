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Общество13 февраля 2022 5:00

В Коми целый день будут метели и сильный ветер

В республику придет неблагоприятная погода
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Метеорологи Коми сообщили прогноз погоды на сегодня, 13 февраля. По данным ЦГМС, республику накроют метели и сильный ветер до 17 м/с. Температура воздуха максимально опустится до -18°С.

По информации синоптиков, в Коми в воскресенье будет облачно. Скорость ветра в среднем составит 3-8 м/с, на северо-востоке 8-13 м/с, в Воркутинском районе порывами 15-17 м/с. Температура днем -5...-10, местами -13...-18°С.

В Сыктывкаре 13 февраля пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью и днем -7...-9°С.

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