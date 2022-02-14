Синоптики рассказали, какая погода будет в Коми в День всех влюбленных

Фото: архив КП

В Коми 14 февраля, на День всех влюбленных синоптики не пообещали никакие опасные или неблагоприятные явления. Сообщается, что в этот лень ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ветер будет южный, в среднем от 5 до 10 м/с.

Температура воздуха днем в южных районах -6...-11, в северных районах -8...-13, местами на северо-востоке -17...-22°С.

В Сыктывкаре днем преимущественно осадки не пообещали. Скорость ветра составит 4-9 м/с. Температура днем -6...-8°С.

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