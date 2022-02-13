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Общество13 февраля 2022 16:29

В Коми из-за атлантического циклона резко изменятся погодные условия

В республике ожидается потепление
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики сообщили, что в Коми на этой неделе ожидается потепление. Виной этому станет все тот же поступающий атлантический воздух.

Столбики термометров начнут повышаться уже в начале недели. Температура воздуха по ночам составит -5...-10°С. В северной части понизится до -13...-18°С. В дневное время будет колебаться в пределах -1...-6°С, на крайнем северо-востоке -8...-13°С

Также на протяжение всех последующих дней ожидаются снегопады.

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