В Коми из-за атлантического циклона резко изменятся погодные условия

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Синоптики сообщили, что в Коми на этой неделе ожидается потепление. Виной этому станет все тот же поступающий атлантический воздух.

Столбики термометров начнут повышаться уже в начале недели. Температура воздуха по ночам составит -5...-10°С. В северной части понизится до -13...-18°С. В дневное время будет колебаться в пределах -1...-6°С, на крайнем северо-востоке -8...-13°С

Также на протяжение всех последующих дней ожидаются снегопады.

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