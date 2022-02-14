«Серым уже плевать и на снегоходы, и на петарды»: хищники не боятся приходить в населенные пункты Коми при свете дня

Фото: скриншот видео Эдуарда Лобанова Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Охотник из Сыктывкара Эдуард Лобанов опубликовал на своей странице видео с волками, которое ему предоставили местные жители. Ситуация произошла в 150 километрах от столицы Коми.

Волки перестали ощущать берегов, теперь на поиски пропитания они выходят даже днём, не боясь ничего и никого. На видео видно, что волки подкрались прямо ко двору, а хозяйская собака принялась яростно защищать свою территорию. Отгонять хищников от своего питомца пришлось хозяину дома. Волки пытались заманить собаку в сугробы, чтобы поскорее с ней расправиться.

- На видео видно, что волкам плевать, они ничего не боятся: ни проезжающего на снегоходе человека, ни петард. Они хитрые, видно: один притворится слабым, второй в это время подбежит. Чтобы напасть и схватить за шею, утащить в лес, - комментирует Лобанов.

В населенном пункте стрелять по закону нельзя, мужчина, чтобы спасти пса, громко кричал, тем самым отогнал серых разбойников.

- В феврале сугробы достаточно глубокие, хищникам намного труднее добывать себе пропитание, - рассказал охотник. – Закрывайте на ночь своих питомцев. Сейчас сугробы большие, время голодное, поэтому хищники всё чаще и чаще будут выходить в поселки.

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