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Здоровье14 февраля 2022 8:52

В Коми за сутки на больничных койках оказались еще 100 человек с коронавирусом

Республика вновь перешла за новый числовой рубеж
Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми сохраняется напряженная эпидобстановка из-за коронавируса. В республике стремительно продолжает расти число зараженных инфекцией и, по состоянию на 14 февраля, оперштаб зарегистрировал 130 221 случай заболевания. Данный показатель вырос за сутки на 2 427 новых фактов инфицирования.

Отмечается, что 100 из них закончились госпитализацией. Вместе с тем, за последние 24 часа по выздоровлению было отпущено 759 пациентов, за все время - 103 933.

Смертью закончились 2 829 фактов заражения. За сутки официально был подтвержден один летальный исход в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

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