«На английском может заговорить любой»: в столице Коми можно обучиться иностранному с волонтером

Встречи клуба английского всегда проходят интересно, весело и очень дружно. Фото автора.

В Сыктывкаре уже восемь лет существует клуб английского «Time to talk»*, где все желающие могут совершенно бесплатно прокачать навык говорения на иностранном языке. Бессменный модератор клуба и языковой волонтёр, который, между прочим, полностью оправдывает свою фамилию, Анна Добровольская рассказала нашему изданию, как родился клуб и чем живёт сейчас.

Язык можно учить по-другому

– Сколько себя помню, английский был интересен всегда. Однажды в старой тетради 16-летней давности наткнулась на список идей, одна из которых звучала гордо: «Клуб английского в формате кафе среди друзей в Сыктывкаре». Но шёл 2013 год, я была офисным работником, никак не связанным с языком, который, однако, продолжал манить, – вспоминает Анна. – Тем более что язык на уровне грамматики я знала хорошо ещё со школы, но в разговоре с иностранцами не могла и двух слов связать. Что делать?

В поисках «волшебной таблетки» Анна проштудировала небольшое количество курсов английского в Сыктывкаре, но в то время в городе не была налажена система обучения взрослых. Неожиданным спасением стали прогрессивные курсы английского по методу Шехтера.

Новые участники клуба с удивлением узнают, что говорить на иностранном просто! Фото клуба.

– Это было полное погружение в язык: ролевые игры, диалоги, много общения и отсутствие домашнего задания. Настоящим откровением стало то, что язык можно учить по-другому. Мне невероятно повезло попасть на эти курсы, – делится Анна. – После я начала активно изучать язык самостоятельно и поступила на факультет иностранных языков в университет.

Ошибки – это нормально

Следующим этапом прокачивания навыка языка стало активное говорение. Но 10 лет назад в Сыктывкаре не было места, куда можно было прийти и поговорить на английском. Но однажды в 2013 году девушка наткнулась на объявление о создании клуба в новом культурном пространстве столицы – антикафе – и пришла на первую встречу.

– Пообщалась с ребятами и почувствовала, как же хорошо и комфортно. Спустя пару встреч я уже стала модератором клуба, то есть выстраивала «сюжет» мероприятия: задавала вопросы, вела дискуссии, наталкивала на темы, проводила игры, – вспоминает Анна.

Девушка вспоминает, что в самом начале существования клуба английского «синдром самозванца» нет-нет, да и давал о себе знать. Но Анна сумела его приструнить.

Фото клуба.

– Со временем научилась расслабляться. Я же говорю? Говорю. Пусть я иногда делаю ошибки, но мы все делаем ошибки – и это нормально, это часть овладения языком. И возможность говорить с ошибками – важная часть некого преодоления себя и необходимая ступень к свободному общению, – отмечает Анна.

Клуб, живи!

За годы существования клуба Анна сменила городскую прописку на сельскую, переехав в Корткеросский район, и окончила факультет иностранных языков. Со временем она сделала язык своей профессией – стала репетитором английского для сельских ребятишек. Из-за плотного графика приезжать в столицу Коми на выходных становилось всё сложнее.

– В то время мы уже поменяли несколько площадок и затем окончательно осели в гостеприимном отделе иностранных языков Нацбиблиотеки Коми. После вынужденного коронавирусного простоя снова забрезжила вероятность офлайн-встреч в уютной обстановке обновленного храма книги. Но я склонялась к тому, чтобы оставить проведение встреч, так как это забирало не только большую долю свободного времени в выходные, но и средств. Неужели никто, кроме меня, с ролью модератора не справится? И тут ребята вышли с «петицией»: никто кроме тебя. Тогда я стала собирать символические 50 рублей, чтобы окупить бензин и чай, – отмечает девушка.

Подобные клубы в крупных городах России пользуются огромной популярностью, но давно поставлены на коммерческие рельсы. Анна же уверена, что клуб английского в Сыктывкаре – это про радость встреч единомышленников, но не про монетизацию.

– Клуб в первую очередь нужен мне самой, чтобы не оставлять навык говорения без внимания. Помню, как в первую встречу после пандемии язык никак не хотел сразу перестраиваться на английскую речь. Всё это действительно так и бывает, потому что навык быстро теряется, если его не нарабатывать постоянно, – говорит Анна.

Мозгу просто нужно время

Самое крутое в клубе английского – это не только английский, но и люди. За 8 лет в копилке клуба накопились десятки историй о неговорящих на иностранном, которые, сломав барьер страха говорить, переходили в статус говорящих. В этом, пожалуй, и кроется главная миссия клуба: показать, что любой иностранный язык – это не страшно.

Занятия проводятся в непринужденной обстановке. И с чашечкой горячего чая. Фото клуба.

– Недавно молодой парень сказал, что ничего не знает на английском, но сказал он это на английском языке! Бывает, что неуверенный в своем уровне языка человек приходит со словами, что просто посидит и послушает, но чаще всего уже на первом занятии подключается к разговору. Мозгу просто надо дать время, чтобы перестроиться и привыкнуть к языковым конструкциям, – отмечает девушка.

Важно и то, что речь человека не поправляют и не просят его пересказать фразу «правильными конструкциями». В этом, пожалуй, и есть главное отличие курсов и уроков от клуба, где язык не живет в рамках, ограничениях и страхах сказать что-то не то. Наверно, поэтому встреча становится похожа на дружеские посиделки с шутками и личными рассказами. На английском, естественно.

– Специфика клуба, конечно, существует. К нам приходят взрослые состоявшиеся люди, для которых английский – хобби. Никогда не приходят преподаватели английского, хотя было бы интересно пообщаться с ними, так как они изучают язык глубоко, с научной точки зрения. Иногда вместе с родителями приходят школьники, – отмечает Анна.

Девушка уверена, что если человек по-настоящему захочет заговорить на иностранном языке, то он заговорит. Самое главное – желание, всё остальное в нынешней цифровой век возможностей – лень и отговорки. А клуб английского в Сыктывкаре – дополнительная мотивация для тех, кто давно хочет заговорить на английском, но пока не может.

Кстати

Клуб английского рад гостям два раза в месяц по пятницам в Нацбиблиотеке Коми. Подробности на странице проекта в соцсетях.

* «Time to talk» – в дословном переводе с англ. яз. «Время поговорить».

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