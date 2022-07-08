Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июля 2022 13:30

В Сыктывкаре затопило улицу Ленина

Сыктывкарские специалисты устраняют аварию, но вода потоком бежит до Домны Каликовой
Источник:kp.ru
Вода затопила улицу.

Вода затопила улицу.

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

На улице Ленина в Сыктывкаре прорвало канализацию, скорее всего трубу с холодным водоснабжением.

Вода растеклась по всей дороге и бежит ручьем в низину - до улицы Домны Каликовой. Там на пересечении улиц образовалась гигантская лужа, пешеходы стараются обойти этот образовавшийся океан.

Уже над устранением аварии работают специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми мать с ребенком живут в страхе из-за потолка, который рушится на глазах

В Ираёле семья подвергает себя риску, оставаясь жить в разрушающемся доме (подробности)

Общество: ВОПРОС ДНЯ