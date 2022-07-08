В Сыктывкаре затопило улицу Ленина

Вода затопила улицу.
Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
На улице Ленина в Сыктывкаре прорвало канализацию, скорее всего трубу с холодным водоснабжением.
Вода растеклась по всей дороге и бежит ручьем в низину - до улицы Домны Каликовой. Там на пересечении улиц образовалась гигантская лужа, пешеходы стараются обойти этот образовавшийся океан.
Уже над устранением аварии работают специалисты.
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