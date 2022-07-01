Роспотребнадзор отменил масочный режим в Коми

Фото: архив "КП"

В России сняли все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, носить маски в общественных местах теперь необязательно.

Такое решение было принято из-за снижающегося числа новых заражений. В Коми, например, долгое время не фиксируется более 30 случаев за сутки.

– В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер, – говорится в сообщении.

В течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии, отметили в пресс-службе.

При этом при ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено, подчеркнули в ведомстве.

– В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации сохраняются противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом,– уточнили в пресс-службе, пишет РИА Новости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми пострадавшую от укуса клеща 4-летнюю девочку перевели из реанимации (подробности)