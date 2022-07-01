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Здоровье1 июля 2022 8:11

В Коми третий день подряд не фиксируются смерти от коронавируса

Эпидобстановка в регионе улучшается
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми продолжаются дни без смертей от ковида. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Всего жертвами вируса стали 3 198 человек.

За все время пандемии было диагностировано 172 703 факта заболевания (+19 за сутки), 169 132 (+25) из которых закончились выздоровлением пациентов.

Еще пятерым жителям Коми понадобилась помощь медиков в условиях стационара. Они были госпитализированы в ближайшие больницы.

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