В Коми третий день подряд не фиксируются смерти от коронавируса

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В Коми продолжаются дни без смертей от ковида. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Всего жертвами вируса стали 3 198 человек.

За все время пандемии было диагностировано 172 703 факта заболевания (+19 за сутки), 169 132 (+25) из которых закончились выздоровлением пациентов.

Еще пятерым жителям Коми понадобилась помощь медиков в условиях стационара. Они были госпитализированы в ближайшие больницы.

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