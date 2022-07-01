От древнего праздника коми-ижемцев до «заоблачных» выпускных: ближайшие выходные в Коми обещают быть жаркими

В Коми вернулись республиканские праздники. Ура!

Здравствуй, пятница! А это значит, что грядут первые июльские выходные. И надо срочно решать где, как и с кем их провести! «Комсомолка» подскажет несколько сумасшедших вариантов. Погнали? И не забудьте одеться потеплее, чтобы было веселее.

Кстати, напоминаем, что наконец-то в Коми отменили все коронавирусные ограничения. Маски долой! Обнимаемся и дружно пляшем. Но целоваться в дёсны пока рано. Вирус ещё тут.

Завалимся на «Завалинку»

С 1 по 3 июля в Выльгорт Сыктывдинского района наконец вернулась «Завалинка»! Во Всероссийском фестивале самодеятельных исполнителей народной песни примут участие 18 творческих коллективов из Архангельской, Московской, Кировской, Ярославской областей, республик Удмуртия, Марий Эл, Чувашия, Коми. Хедлайнерами стали эстрадная певица Марина Хлебникова, фольк-шоу «Ярмарка», вокалист Валаамского хора Борис Петров. Гостей ждут ярмарка и конкурсы. Полная программа фестиваля здесь.

Марина Хлебникова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Куда ехать?

Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 60.

«Заоблачный» выпускной

2 июля сыктывкарские выпускники оторвутся по полной. К нам возвращается республиканский студенческий выпускной «Облака-2022». Отпраздновать вручение дипломов можно будет с 16.00 до 21.00. Хедлайнером праздника стала молодая исполнительница Mary Gu.

Облака.

Где фестивалим?

г. Сыктывкар, Стефановская площадь.

В гости к коми-ижемцам

Большой праздник отмечает в этом году старинное село Ижма. 455-летие села. Гуляния пройдут в рамках межрегионального праздника «Луд» 2 и 3 июля. Что ждёт гостей? Выступления народных фольклорных коллективов, конкурс «Хоровод невест», показательные выступления спортсменов по национальным видам спорта (прыжки через нарты, метание аркана).

Самый красивая часть праздника проводится вечером – называется красные ворота. По главной улице села шеренгами с пением идут ижемские красавицы, демонстрируя свою стать и великолепный богатый костюм. Красота!

Детский Луд. Фото: Нина ЮШКОВА

Где гуляем?

Ижемский район, c. Ижма.

Менам муза абу вуза

3 июля в селе Куратово в Сысольском районе традиционно отмечают праздник поэзии и народного творчества «Менам муза», посвящённый основоположнику коми литературы Ивану Алексеевичу Куратову.

Что ждет гостей? Песенно-поэтический концерт на центральной площади села, мастер-классы, ярмарки, игры и экскурсионные программы.

Менам муза.

Где пройдёт?

Сысольский района, с. Куратово.

Отдохнуть в Финно-угорском этнопарке

Если не хотите ехать далеко, а чуть поближе, то можно заглянуть в Финно-угорский этнопарк. Здесь гостям предлагается две программы выходного выходного дня.

Итак, первая – «Секреты клевого клева»: экскурсионная программа «На рыбалку с Водяным», мастер-классы, спортивно-развлекательные и интерактивные программы. Вторая – «Родом из детства»: викторина о советских мультфильмах, музыка из детства, обзывалки, считалки и поговорки.

Финно-угорский этнопарк.

Куда ехать?

Сыктывдинский район, село Ыб, местечко Сёрд, д.19/1.

Хороших выходных, друзья!

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