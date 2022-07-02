Первые выходные июля выдадутся дождливыми и ветреными

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Первые дни июля не принесут жителям Коми долгожданного тепла. Столбик термометра в субботу, 2 июля, еле поднимется до +21 градуса да и то не везде, говорят синоптики. По данным метеорологов, первые выходные второго месяца лета выдадутся дождливыми и ветреными.

Так, температура воздуха ночью опустится до +7, а днем - до +21 градуса, а на севере-востоке лишь до +15.

- В Субботу ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер С, СЗ 6-11 м/с, на крайнем северо-востоке 8-13 м/с. Температура ночью +7...+12, днем +16...+21, на крайнем северо-востоке +10...+15 градусов, - предоставили прогноз синоптики.

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