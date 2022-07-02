В Коми 10 пациентам с коронавирусом понадобилась госпитализация

Фото: архив "КП"
В Коми 10 человек оказались в больнице с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.
Всего в республике ковид был обнаружен у 172 719 человек, а 16 случаев заболевания были обнаружены за минувшие сутки.
Выздороветь удалось 169 153 пациентам. Показатель за последние 24 часа вырос на 21 выздоровевшего.
Побороть вирус не сумели 3 198 жителей Коми. Они скончались от осложнений, вызванных инфекцией.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гериатр предупредила жителей Коми об опасном заболевании из-за нехватки витаминов (подробности)