В Коми 10 пациентам с коронавирусом понадобилась госпитализация

Фото: архив "КП"

В Коми 10 человек оказались в больнице с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего в республике ковид был обнаружен у 172 719 человек, а 16 случаев заболевания были обнаружены за минувшие сутки.

Выздороветь удалось 169 153 пациентам. Показатель за последние 24 часа вырос на 21 выздоровевшего.

Побороть вирус не сумели 3 198 жителей Коми. Они скончались от осложнений, вызванных инфекцией.

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