Самый летний напиток: как жителям Коми правильно выбрать квас

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Квас — это продукт брожения муки и солода (ржаного, ячменного) или сухого ржаного хлеба. Вариаций приготовления этого напитка очень много: все зависит от технологии, ингредиентов и их пропорции. Для придания аромата и особенного послевкусия в него иногда добавляют пахучие травы, мед, пчелиные соты. Квас можно приготовить из овощей, например свеклы или репы. Помимо кваса на основе одного вида сырья (смородины, вишни и т. д.) можно встретить такие экзотические сочетания, как яблочно-рябиновый, сливово-грушевый или чернично-мятный.

При промышленном производстве чаще всего готовят классический хлебный квас. Он имеет насыщенный аромат ржаного хлеба, приятную кислинку и умеренную сладость. Содержание алкоголя в таком напитке колеблется от 0,7 до 1,2 % об.

ВРЕДНО ИЛИ ПОЛЕЗНО?

Распространено мнение, что употребление кваса вредно для здоровья, — от него люди набирают вес и имеют проблемы с пищеварением. Действительно, проблемы могут возникнуть при наличии противопоказаний, чрезмерном употреблении напитка или при выборе некачественного продукта.

По своей сути квас очень полезен. Он обладает приятным освежающим вкусом, улучшает обмен веществ, благотворно влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. В напитке содержатся молочная и уксусная кислоты, поэтому он хорошо утоляет жажду.

Квас имеет невысокую энергетическую ценность: в 100 г содержится всего 27 калорий. Также в напитке присутствует углекислота — она облегчает переваривание пищи и ее усвоение, повышает аппетит. Людям, стремящимся похудеть за счет активного образа жизни и занятий спортом, квас будет полезен до и во время тренировок, так как помогает организму расщеплять жиры.

Польза кваса будет ощущаться не только изнутри. Высокое содержание витаминов B1, E и А укрепляет волосы, ногти и улучшает состояние кожных покровов.

Несмотря на очевидную пользу напитка, Роспотребнадзор обращает ваше внимание: квас не рекомендуется употреблять при циррозе печени, гастрите и гипертонии. Часто вред приносит не сам продукт, а его качество и количество.

ЧЕТЫРЕ ПРИЗНАКА ХОРОШЕГО КВАСА

Качество кваса зависит от добросовестности изготовителя. Он должен соблюдать технологию производства, проводить мониторинг состояния оборудования, осуществлять санитарную обработку инвентаря, тщательно подбирать персонал и контролировать его.

В настоящее время данный напиток производится по ГОСТу или техническим условиям, стандартам организаций. Роспотребнадзор советует обратить внимание на следующие признаки при покупке кваса.

1) В составе напитка не должно быть искусственных и идентичных натуральным вкусоароматических веществ и ароматизаторов, синтетических и неорганических красителей, подсластителей и консервантов. В хорошем напитке не должно быть ничего лишнего, кроме воды, ржаной муки, солода, сахара и дрожжей.

2) Хороший квас должен пениться. Это свидетельствует о правильном содержании углекислоты.

3) На дне бутылки не должно быть осадка. Если он есть, это сигнал о нарушении правил производства.

4) При покупке напитка выбирайте темную тару. Она лучше защищает напиток от воздействия солнечного света.

Покупая квас на розлив, опасайтесь тех торговых точек, где не соблюдены санитарные нормы: отсутствуют контейнеры с крышками, не осуществляется вывоз мусора, продавец одет неопрятно, а емкость для хранения напитка не защищена от прямых солнечных лучей. Помните: тот, кто реализует товар, должен иметь медицинскую книжку и полный пакет документов, подтверждающих безопасность, качество и происхождение продукции.

Ваше здоровье и хорошее самочувствие зависят от той тщательности, с которой вы подходите к выбору товара, — будь то квас, рыба, сыр или любой другой продукт. Читайте авторитетные источники и исследования, интересуйтесь тем, что вы покупаете, — и тогда качество вашей жизни станет лучше.

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