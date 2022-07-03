В Коми за сутки медпомощь понадобилась четверым заболевшим коронавирусом

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Федеральный портал стопкоронавирус.рф, предоставляющий свежие данные по заболеваемости COVID-19, сообщил статистику на 3 июля. За прошедшие сутки в Коми, передается в сообщении, госпитализировали с ковидом четверых местных жителей.

Отмечается, что за сутки выявлено 15 случаев заболевания, с начала пандемии – 172 734. Медицинская помощь больше не требуется 16 местным жителям. Всего выздоровели 169 169 человек.

Число погибших не увеличилось. Известно о 3198 жертвах коронавируса с начала пандемии.

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