«Получение образования – это большой праздник»: в Сыктывкаре прошёл Республиканский выпускной «Облака-2022»

В Сыктывкаре прошел республиканский выпускной «Облака-2022». Фото: Анна Махотина.

В Сыктывкаре вчера, 2 июля, отгремел республиканский праздник для выпускников «Облака. Масштабное мероприятие, которого ждали аж два года (отменялось из-за ковидных ограничений), прошло на главной площади столицы Коми – Стефановской. Как это было, расскажет и покажет «Комсомолка».

Символ альма-матер

Республиканский праздник «Облака» в Сыктывкаре – главное событие для всех выпускников всей республики, наполненное энергетикой молодостью, оптимизмом, надеждой и верой в светлое будущее.

Умные, красивые, счастливые! Фото: Анна Махотина.

С раннего утра прогноз погоды предвещал небольшой дождь, поэтому большинство выпускников были одеты не в праздничные платья и костюмы, а в более тёплую и комфортную одежду. Но, по счастливому случаю, дождик не испортил гуляний и первый этап мероприятия – а это шествие выпускников вузов и ссузов Сыктывкара – стартовало вовремя.

Колонну каждого учебного заведения украшал символ. Фото: Анна Махотина.

Колонны из 15 образовательных организаций выдвигались на площадь под приветственные слова ведущих. Вёл колонну «символ» образовательной организации: к примеру, у СыктГУ им. Питирима Сорокина это студент в мантии, и в руках он нёс макет главного корпуса, у Сыктывкарского медицинского колледжа – ростовая кукла-врач, у Сыктывкарского лесопромышленного техникума – ростовая кукла-слесарь. Каждое учебное заведение показало себя во всей красе.

Грандиозное шествие. Фото: Анна Махотина.

На благо республики

В 2022 году в Республике Коми окончили средние и высшие образовательные учреждения 6261 студент. Лучшие из них имели честь получить документ о высшем и среднем профессиональном образовании на сцене республиканского выпускного «Облака». С напутственными словами со сцены выступили зампреды правительства Коми Алексей Просужих и Лариса Карачёва.

Краснодипломники получили аттестаты на большой сцене. Фото: Анна Махотина.

Они же вручили красные дипломы лучшим выпускникам региона. Их получили 17 выпускников: Екатерина Гудзь, Артём Тихомиров, Екатерина Некрасова, Сергей Богусонов, Юлия Косолапова, Никита Риндер, Диана Гобанова, Сергей Булышев, Ольга Козлова, Кирилл Афоничкин, Александра Макурина, Кирилл Отев, Яна Ульнырова, Алексей Горячевский, Алёна Стрельченко, Валентин Андреев, Дмитрий Воробьёв.

Концерт на Стефановской площади. Фото: Анна Махотина.

После приветственных слов на экране транслировались видеообращения от руководителей ведущих компаний региона, где руководители приглашали выпускников на работу. Отрадно было видеть на больших экранах видеоприветы и от выпускников сузов и вузов Коми, которые не смогли приехать на «Облака». Зритель на площади внимательно слушал пожелания выпускников и громко аплодировал ребятам из северных городов нашего необъятного Коми края.

Видеопоздравления выпускников с севера республики. Фото: Анна Махотина.

Финальным этапом торжественной части стало выступление от лица всех выпускников Коми краснодипломника СыктГУ им. Питирима Сорокина Дмитрия Воробьёва со словами благодарностями родителям и преподавателям. Он отметил, что получение образования – это большой праздник, который не мог бы состояться без наставников и пожелал каждому реализовать свой потенциал на благо родной республики.

Ну какие же классные все! Фото: Анна Махотина.

Дископати в стиле 90-х

После шествия, церемонии и приветственных слов на площади стартовал концерт от лучших вокалистов и танцоров города. Он был поделён на три блока: народный, хиты 90-ых и современный.

Концерт на Стефановской площади. Фото: Анна Махотина.

Самым ярким и «качевым» оказался блок 90-ые: все хором дружно подпевали хиты тех лет, а современный блок стал очень душевным, ведь там исполнили самые трендовые выпускные песни «Медлячок» у Басты и «Лететь» у Амега.

Как только подошел к концу концерт, молодёжь города уже визжала, выпускники громкими овациями ожидали выхода хедлайнера «Облаков» Mary Gu.

Было очень круто и очень весело! Фото: Анна Махотина.

* В 2022 году организаторами студенческого выпускного выступают Правительство Республики Коми, Администрация МО ГО «Сыктывкар», ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина». Генеральный партнер – фонд «Добрая Республика».

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