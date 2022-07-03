«К чёрту всех!»: выпускников Коми с окончанием учебы поздравила популярная российская певица

Популярная певица Mary Gu приехала 2 июля в Сыктывкар, чтобы поздравить выпускников с окончанием учебы.

Популярная певица Mary Gu приехала 2 июля в Сыктывкар, чтобы поздравить выпускников с окончанием учебы. Она стала хедлайнером республиканского выпускного «Облака». Во время выступления певица исполнила свои самые популярные треки, фиты и каверы, а также поделилась жизненными советами с молодёжью.

«Дружные и громкие»

Сыктывкарские студенты и гости столицы встретили Mary Gu на Стефановской площади столицы Коми под громкие овации. Певица вышла с песней «17». Молодёжь визжала, увидев её, и с самой первой композиции громко выкрикивала припев. После исполнения Mary Gu поприветствовала выпускников и отметила, что самое тяжёлое ещё впереди, ведь жизнь – это сплошной экзамен, главное – «Слушайте своё сердце и делайте то, что вам нравится».

Весь концерт Mary Gu активно общалась со зрителем. Ей казалось, что выпускники не очень активные, поэтому отметила, что у неё энергии больше, чем у ребят, хотя школу окончила уже 10 лет назад. Композиция «Disney» «раскачала» молодёжь. Девочки громко пели, снимали певицу и себя на смартфоны, многие подтанцовывали, хотя это и было сложно сделать в тесноте. Увидев, как «ожил» зал, Mary Gu похвалила: «Какие вы дружные и громкие».

Перед тем, как спеть песню «Ненавижу города», певица спросила у зрителей, любят ли они свой город, толпа взревела: «Да!» Mary Gu кивнула и пожелала ребятам заниматься тем делом, которое им приносить удовольствие, и развивать свой город и регион.

До мурашек

Атмосферно до мурашек было на Стефановской площади во время песни «Я в моменте 2». Хотя на улице было еще довольно светло, но для полного проникновения в песню многие включили на телефонах фонарики. По реакции Mary Gu было видно, что ей это понравилось, она даже присела на край сцены и во время исполнения махала людям и посылала всем воздушные поцелуи.

– Ребята, слушайте своё сердце и не пытайтесь впечатлить знакомых, друзей, оправдать ожидание родственников. К чёрту всех! Важны только вы, а потом все остальные – вот такая позиция должна быть, – сказала певица.

После исполнения ряда узнаваемых для выпускников треков Mary Gu решила исполнить новую песню «Невеста», которая вышла в мир 1 июля. Но, как оказалось, многие поклонники певицы уже выучили песню, и было слышно, как они подпевали на припеве вместе с ней. Единение со зрителями певица поймала и во время композиции «Не влюбляйся». Выпускницы выкрикивали слова песни так громко, что их было слышно громче самой Mary Gu.

Во время исполнения популярного трека «Косички» Mary Gu пригласила на сцену девочку Олесю, которая исполнила вместе с ней её песню a capella. Юная фанатка подпевала некоторые слова в микрофон и пританцовывала.

А во время исполнения «Астероида» певица вышла ближе к выпускникам поближе и финишировала своё выступление песней, которой начала. Mary Gu старалась подойти как можно ближе к молодёжи, вставала на ограждения, вытягивала руки и прикасалась к поклонникам.

После концерта Mary Gu на сцену вышел диджей и на заполненной площади студенты-выпускники и другие сыктывкарцы отжигали под популярные клубные треки. Многие создавали свой танцпол в кругу и энергично отплясывали.

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