В ижемской деревне освятили часовню, построенную при поддержке ЛУКОЙЛа

Фото: Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Возведение часовни – событие для жителей Гама долгожданное. Строительство начали по инициативе сельчан, а грант XVIII Конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе позволил приобрести необходимые стройматериалы и лакокрасочные средства и привести все работы к логическому завершению.

Чин освящения часовни совершил отец Василий, настоятель Сретенского храма деревни Гам. Участие в церемонии вместе с прихожанами приняли генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев, его заместитель по связям с общественностью, депутат Государственного Совета Коми Евгения Лясковская, заместитель руководителя администрации Анжелика Батманова, глава сельского поселения «Мохча» Мария Сметанина.

Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

– На наш конкурс приходит много инициатив от Ижемского района, направленных на развитие духовности и культуры, – отметил Александр Голованев. – И мы всегда рады их поддержать. Верим, что благодаря нашему взаимодействию в районе будут создаваться новые объекты на радость и пользу людям.

Автор проекта, жительница Гама Наталья Чупрова рассказала, что идея возведения часовни возникла у старосты храма Сретения Господня Михаила Рочева. Его поддержали местные жители и районный Совет ветеранов. Стройку начали на собранные пожертвования жителей деревни.

Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

– Компания «ЛУКОЙЛ» неоднократно поддерживала проекты по восстановлению храма Сретения Господня. Благодаря новому гранту мы совместными усилиями завершили очередное благое начинание, – подчеркнула Наталья Чупрова. Она поблагодарила нефтяников и земляков за участие в реализации проекта.

В число победителей Конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в этом году вошли семь инициатив авторов из Ижемского района. Общая сумма перечисленных на их реализацию грантовых средств составляет более полутора миллионов рублей.