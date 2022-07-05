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Общество5 июля 2022 4:15

В Коми пообещали жаркую погоду до +28°С и грозы

Синоптики рассказали о погоде на 5 июля
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ЦГМС Коми сообщили прогноз погоды на сегодня, 5 июля. По данным метеорологов, в республике ожидаются неблагоприятные условия. Синоптики пообещали не только дожди, но также грозы и усиленный ветер до 14 м/с.

Скорость ветра, по предоставленной информации, составит в среднем 5-10 м/с, усиленные порывы ожидаются при грозе. Температура воздуха составит +23...+28, местами в северных районах +16...+21°С.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер З, СЗ 4-9 м/с. Температура ночью +8...+10, днем +26...+28°С.

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