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Дом. Семья5 июля 2022 7:03

«Котикам нужны коробочки»: в Коми собирают пластиковые контейнеры для кормления бездомных котов

В Коми в приюте «Кошки за окошком» закончились одноразовые тары для кормления животных
Источник:kp.ru
Фото: приют для бездомных кошек "Кошки за окошком"

Фото: приют для бездомных кошек "Кошки за окошком"

Приюту для бездомных кошек «Кошки за окошком» необходимы невысокие пластиковые баночки, лотки и коробочки. Вы можете подарить упаковке вторую жизнь, а котики с удовольствием покушают из ваших контейнеров.

- С благодарностью примем в дар чистые невысокие пластиковые баночки из-под сметаны, плавленого сыра, йогурта, пластиковые и пенопластовые контейнеры из-под заморозки, суши, роллов, пластиковые крышки из под сыра, йогурта. Наш запас потихоньку заканчивается, а ежедневно наши котики получают свою порцию корма именно в таких баночках, - написали в сообществе Приюта.

Принести пустые упаковки можно в зоомагазины сети «Колибри», ветклинику «Биос» (ул. Гаражная, д. 27) или в субботу в приют «Кошки за окошком» во время дежурства.

В комментариях к посту уже многие изъявили желание передать свои ненужные контейнеры котикам, но как сообщили волонтёры, что тарочек нужно много! Хвостатики кушают каждый день, им необходимы мисочки.

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