В Коми число инфицированных ковидом пациентов увеличилось на 17

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В Коми обнаружено еще 17 человек с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте оперштаба России. Всего в республике было диагностировано 172 765 случаев ковида за два года пандемии.
Отмечается, что за сутки болезнь побороли ещё 18 пациентов, за весь период было выписано 169 198 человек. Скончались — 3 198.
Медицинская помощь в условиях стационара понадобилась ещё 10 жителям Коми.
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