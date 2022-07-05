В Коми число инфицированных ковидом пациентов увеличилось на 17

Фото: архив "КП"

В Коми обнаружено еще 17 человек с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте оперштаба России. Всего в республике было диагностировано 172 765 случаев ковида за два года пандемии.

Отмечается, что за сутки болезнь побороли ещё 18 пациентов, за весь период было выписано 169 198 человек. Скончались — 3 198.

Медицинская помощь в условиях стационара понадобилась ещё 10 жителям Коми.

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