В Коми мать с ребенком живут в страхе из-за потолка, который рушится на глазах

Скриншот видео

В поселке Ираёль Сосногорского района на глазах семьи рассыпается дом, об этом рассказала сообществу «Жесть Коми» хозяйка разваливающейся квартиры.

- Вот в таких я условиях проживаю! И нашей администрации на***ть, живу в страхе, чтобы потолок ко мне не провалился! И не завалила нас с ребенком! (текст автора, - прим.ред.) – пишет анонимно жилец дома в Ираёле по улице Оплеснина, 10.

В подтверждение своим словам женщина представила видеодоказательство – она провела экскурсию по своей и соседней квартире.

Потолок вот-вот обрушится на головы членов семьи, видно, что и по стенам пошли знатные трещины, отсырели и отошли обои. Тут делай-не делай ремонт, всё равно без толку. Однозначно, нужен капитальный ремонт. Далее засняла женщина и следующую квартиру – там и вовсе в одной комнате обрушился потолок, а вместо него просвечивается голубое небо. Вот так и живут в страхе люди.

В комментариях уже нашлись добрые люди, которые советуют автору, что делать в её случае. Например, Евгений Лопуч расписал пошаговую инструкцию:

1)Письменное заявление о обрушающемся потолке в УК или ЖЭУ за которым закреплён дом.

2)Заявление в городскую администрацию о признании дома аварийным и подлежащему сносу и расселению.

3)Жалобу в прокуратуру о бездействии городских властей, что вам и ребёнку угрожает смерть в результате обрушения части конструкции дома.

4)Заявление В Общественный народный фронт (Сыктывкар, Бабушкина, 4) изложить ситуацию, рассказать о бездействии властей, о том, что вам и ребёнку угрожает смертельная опасность в результате обрушения части конструкции дома.

Будем следить за дальнейшим событием событий и держать вас в курсе дела.

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