Загрязненный сыктывкарцами городской пляж прибрали

Пляж только-только убрали, но мусор вновь появляется на песке. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Сыктывкарский городской пляж в первые же дни открытия купального сезона успели превратить в помойку. Горожане наперебой начали размещать в соцсетях фотографии грязнючего пляжа – упаковки от еды, мороженного, бутылки и окурки валялись прямо на песочке рядом с отдыхающими сыктывкарцами.

В администрации Сыктывкара сказали, что УЖКХ держит ситуацию под контролем, они в курсе жалоб. Подрядчику было велено в короткий срок привести территорию в порядок.

Ещё одна глобальная проблема – это окурки, которые ну никак не желают доносить до мусорки курильщики, да и вообще, почему они курят в общественном месте, где чаще по боку на песочке сидят мамочки с детками. А. Никулин в беседе предположил, что с курильщиками на пляже должны беседовать правоохранители о недопустимости дымить и сорить в общественном месте отдыха, также предупреждать владельцев собак о недопустимости выгула питомцев на пляжной территории.

«Комсомолка» сегодня проинспектировала пляж. Да, сегодня уже намного чище, однако местами также валяются упаковки и бутылки. Мешки с мусором лежат в контейнере у выхода на территорию городского пляжа, а также рядом, хотя не предусмотрены контрактом компании "Альтернатива-А", отвечающей за уборку пляжа. Конечно, если горожане и дальше будут кидать мусор туда, где сами же отдыхают, то никакие баки не спасут. Тут речь идёт о культуре поведения.

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