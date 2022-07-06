В Коми сняли целый ряд ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса

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Теперь официально: в Коми отменен обязательный масочный режим. Об этом сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на обновленный Указ о повышенной готовности.

Так, жители региона теперь могут ездить на общественном транспорте, ходить в магазины и в рестораны без масок. К тому же, соблюдать дистанцию в 1,5 метра теперь тоже не обязательно. Но это еще не все.

Как говорится в документе, также приостановлены антиковидные ограничения по отношению к организациям и предприятиям, применяющим вахтовый метод работы сотрудников.

Приостановлено действие запрета на проведение на территории Республики Коми культурно-массовых, зрелищных и иных массовых мероприятий.

Приостановлено требование к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на торговых объектах, перевозку железнодорожным, воздушным, автомобильным транспортом, регулярно проводить дезинфекцию помещений, размещать антисептические средства, устройства для обеззараживания воздуха.

Приостановлено положение Указа в части необходимости соблюдения режима изоляции по месту жительства (пребывания) до получения результатов ПЦР-теста для граждан России, возвращающихся из-за границы.

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