В Коми число зараженных COVID-19 выросло за сутки на 16 человек

Фото: архив "КП"

В Коми изменились данные, отражающие эпидобстановку с ковидом в республике. Согласно обновлённым цифрам, за сутки число инфицированных выросло на 16 человек. Общее количество зараженных достигло отметки в 172 781.

Показатель выздоровления вырос на 19 пациентов, за все время пандемии болезнь побороли 169 217 человек.

Но есть и хорошие новости: за минувшие сутки от коронавируса не умер ни один житель Коми. Общее количество почивших от ковида с начала пандемии - 3 198 пациентов.

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