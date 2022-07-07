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Здоровье7 июля 2022 9:28

Спустя неделю в Коми обновлен показатель смертности от коронавируса

Эта первая смерть за последние семь дней
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми обнародованы свежие данные по коронавирусу. По состоянию на 7 июля 2022 года, в республике насчитывается 172 800 фактов заболевания ковидом, 19 из которых были подтверждены за последние сутки.

Показатель выздоровления вырос за последние 24 часа на 21 и достиг 169 238. Госпитализация же потребовалась ещё 13 жителям Коми. Как ранее сообщал республиканский Минздрав, в условиях стационара медицинская помощь оказывается более 70 пациентам, у которых диагностирован коронавирус.

Жертвами инфекции стали 3 199 человек. Это на один летальный исход больше, чем было сутками ранее. Показатель смертности был неизменен с 28 июня.

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