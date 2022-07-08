В Коми ожидается 30-градусная жара

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В Коми ожидается повышение температуры воздуха до +30°С, следует из опубликованного на 7 июля прогноза ЦГМС республики.

Согласно предоставленным данным, в регионе будет облачно, пройдет кратковременный дождь, вероятны также грозы и ливень. Ветер усилится до 8-13 м/с, местами порывы достигнут 17-22 м/с. Температура днем +25...+30, местами +20...+25°С.

В Сыктывкаре днем пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер ЮЗ 7-12 м/с. Температура ночью +17...+19, днем +27...+29°С.

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