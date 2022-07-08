Засыпать в одной постели, не пилить и вовремя молчать: секретами семейного благополучия поделились парламентарии Коми

Сегодня, 8 июля, все супружеские пары отмечают День семьи, любви и верности. Фото: shutterstock.com

Семья – основа общества. Неслучайно появляются праздники, посвященные ей: как международные, так и национальные. Сегодня, 8 июля, вся страна отмечает один из самых добрых и долгожданных праздников – День семьи, любви и верности. «Комсомолка» узнала секреты семейного благополучия и крепкого союза у депутатов Государственного совета Республики Коми, сохраняющих любовь и уважение в браке не один десяток лет.

Не выносить сор из избы

Счастливый брак уроженца Дагестана Руслана Магомедова длится уже почти 30 лет. Семья создалась аж в 1993 году. В то время будущий парламентарий работал в воркутинской шахте горнорабочим, отправлял грузы, спускался на глубину, дышал угольной пылью. Время было тяжелое, помнят многие. И Руслан Исамагомедович в том числе – парень всё думал, как заработать больше денег, чтобы помочь родителям поставить на ноги младших братьев и сестер.

Воркута стала родным домом для уроженца Дагестана. Фото: личный архив.

– Я тогда о браке даже и не помышлял, некогда было, – рассказывает депутат. – Вернулся с армии, работал. Мне уже было 24 года, по тем меркам – возрастной уже для создания ячейки общества!

Но семья Руслана была серьезно настроена на смену социального статуса своего старшего отпрыска. И тут появилась она – 17-летняя красавица Марианна, дочь директора дагестанского совхоза (Руслан в то время много ездил). Позже молодые люди получили благословение своих отцов и старейшины.

– Мы расписались в Воркуте, здесь же и сыграли свадьбу, – вспоминает Руслан Исамагомедович. И, как говорится, браки заключаются на небесах – супруги начали испытывать симпатию друг к другу. А позже и взаимное уважение и любовь. – Всякое было за эти годы: и ругались, и мирились. По моему мнению, важное правило семейной жизни – не выносить сор из избы и ни в коем случае не тревожить родителей. И главное – всегда засыпать в одной постели. А ещё – не обещать, если не можешь сделать.

Семья Магомедовых уже почти 30 лет вместе. Фото: личный архив.

Семья Магомедовых подарила миру трех сыновей-богатырей. Старшему – уже 27 лет, он окончил столичный вуз и вернулся в Воркуту развивать северный город, младшему – семь, в этом году мальчик пойдет в первый класс.

С праздником!

Счастливые отношения – неидеальные

Евгения Лясковская в 2001 году после окончания университета вернулась в родной Усинск. Новоиспеченного корреспондента взяли в газету «Северные ведомости». И в первый же рабочий день юная выпускница встретила будущего супруга.

– Заходит в кабинет – красивый, безумно похожий на моего любимого голливудского актера Джона Траволту, – вспоминает Евгения. – Нет, это не была любовь с первого взгляда, но мы сразу понравились друг другу. Я, скромная, думала, куда мне до такого мужчины? Никита, как оказалось, думал то же самое: куда мне до такой женщины!

20 лет вместе и счастливы! Фото: архив Евгении Лясковской.

Всего несколько месяцев ребятам хватило на то, чтобы понять: это судьба. Поэтому долго не тянули, и 1 марта 2002 года образовалась новая семья. В этом году пара отметила 20-летие супружеской жизни. Никита сделал своей любимой чудесный подарок-сюрприз, который подготовил вместе с сыном Добрыней. Да-да, Никитичем. Добрыне уже 14 лет, и он замечательно играет на скрипке.

– Мы каждую годовщину отмечаем всей семьей в ресторане, – рассказывает наша героиня. – И муж мне говорит: надень нарядное платье и не опаздывай. Ладно, хорошо, подумала я.

Супруг Евгении Никита вместе с сыном подготовили чудесный сюрприз. Фото: личный архив.

В назначенное время Никита забрал жену из дома и привез… снова в загс! Вручил букет невесты и завел на торжественную, специально организованную церемонию бракосочетания. Спустя 20 лет пара вновь скрепила свой союз искренними клятвами и честными подписями. «А сын исполнил на скрипке «Марш» Мендельсона»: улыбается Евгения.

Обменялись искренними клятвами. Под «Марш» Мендельсона». Фото: личный архив.

– Не надо стараться быть идеальными, – делится секретами семейного счастья депутат. – Лучше правильно расставлять приоритеты. И уметь вовремя закрыть рот в споре (как говорится, ты хочешь быть прав или счастлив?). Не возвращаться к старым обидам и вновь их переживать. И помнить, что жизнь многогранна – надо получать удовольствие от всех ее сфер.

И подписями. Всё, как 20 лет назад. Фото: личный архив.

С годовщиной! Счастья, здоровья и благополучия!

Увез в лес и… женился!

В сентябре этого года семья Чураковых отметит 17-летие супружеской жизни. Как вспоминает парламентарий Степан Викторович, за эти годы они пережили многое, но всегда пара следовала главному правилу семейного комфорта – не доставать друг друга, быть вместе несмотря ни на что, но и успевать отдыхать и скучать. «Лена не пилит меня за рыбалку, я не препятствую ее увлечениям»: уверен в правильности выбора семейной позиции парламентарий. При этом надо вместе проводить отпуска и заниматься спортом.

Чураковы в этом году отметят 17-летие супружеского счастья. Фото: архив семьи Чураковых.

– С Еленой мы работали рядом, там и познакомились, – делится воспоминаниями депутат. – Она часто заходила в гости по соседству, а потом мы начали встречаться.

Когда молодой человек дозрел до серьезного решения, он поступил по-мужски конкретно, но очень романтично.

– Я повез Лену в лес, – огорошивает Степан, но тут же, смеясь, объясняет. – На самом деле было очень тепло, ранняя осень, я организовал пикник недалеко от Зеленца, где и сделал Лене предложение руки и сердца. Она согласилась.

В семье Чураковых подрастает три красавицы. Фото: личный архив.

В сентябре 2005 года пара расписалась. С тех пор эта дата отмечена в календаре особым цветом и отношением. Степан старается каждый год устраивать любимой сюрприз. К примеру, на 10-летие супружеской жизни Чураковы снова расписались в загсе. И во имя процветания своего союза посадили на территории учреждения молодые деревья.

Семья Чураковых родила и воспитывает троих дочерей: 16-ти, 14-ти и семи лет. Ювелирная работа!

Папа – ювелир! Фото: личный архив.

– Рождение каждой нашей девочки делает нас вновь и вновь молодыми и любящими супругами, – не скрывает эмоции наш герой и опять шутит. – Но, конечно же, мы очень хотим, чтобы в будущем нашими внуками стали мальчишки.

Быть окруженным такой красотой – действительно счастье. Фото: личный архив.

Совет да любовь!

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