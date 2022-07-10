В воскресенье в Коми до 29 градусов

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В воскресенье, 10 июля, в Коми ожидается переменная облачность, максимальная температура воздуха составит 29 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми ожидается переменная облачность. Днем местами преимущественно в южных районах прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Синоптики прогнозируют ветер переменных направлений со скоростью 1-5 м/с. Во время грозы порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 12-17, а днем 24-29 градусов.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность без осадков. Синоптики прогнозируют ветер переменных направлений со скоростью 1-5 м/с. Температура воздуха ночью составит 14-16 градусов, а днем потеплеет до 27-29 градусов.

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