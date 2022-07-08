Число жертв коронавируса в Коми достигло 3,2 тысяч человек

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В Коми озвучены свежие данные по коронавирусу. Как сообщает федеральный оперштаб России, в республике число инфицированных выросло на 20 и составило 172 820 человек.

Отмечается, что большинству зараженных удалось побороть болезнь. Так, в 169 248 случаях (+10) все закончилось выздоровлением пациента.

За два года пандемии вирус унес жизни 3 200 человек. Это на один летальный исход больше, чем было сутками ранее.

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