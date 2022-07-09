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Общество9 июля 2022 5:00

Вместе с жарой на Коми обрушатся грозы и сильный ветер

В Коми 9 июля прогнозируются порывистый ветер и грозы
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Суббота, 9 июля, в Коми выдастся жаркой, но ветреной. Согласно обновлённому прогнозу республиканских синоптиков, сегодня ожидаются дожди, грозы и сильный ветер, скорость которого будет достигать 17 м/с.

Столбик термометра же покажет днём +28 градусов, на севере же Коми температура воздуха прогреется до +21 градуса. Ночная погода же будет располагать к прогулкам: за окном будет +18 градусов. Однако метеорологи все же советуют брать с собой зонтик.

— Ночью ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Днем местами небольшой дождь. Ветер западной четверти 4-9 м/с, местами порывами до 14 м/с, на северо-востоке ночью до 15-17 м/с. Температура ночью +13...+18, днем +23...+28, местами в северных районах ночью +7...+12, днем +16...+21 градус, — предоставили прогноз синоптики ЦГМС Коми.

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