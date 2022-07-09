«Кроха, такая нелепая смерть»: в Коми найдена мертвой маленькая девочка

Фото из личного архива

В Троицко-Печорском районе умерла совсем юная местная жительница. Девочка Лера была найдена мертвой в начале июле и сразу же ее смерть породила множество слухов.

Близкие девочки утверждают, что в ее гибели виноваты ее опекуны и органы опеки. Свою версию событий они распространяли в социальных сетях, пока на них не наткнулись правоохранительные органы, которые опровергли информацию о криминальном характере смерти Леры, а возмущённые посты после смерти ребёнка были удалены из всех пабликов. Известно, что Лера болела и причина ее гибели кроется в этом.

Такая ранняя смерть малышки не могла оставить никого равнодушным. Сотни людей соболезнуют ее родным и желают ребёнку обрести покой.

— Кроха… такая нелепая смерть тебя настигла. Мягких облачков тебе, ангелок. Спи спокойно, — пишет близкая знакомая семьи.

Добавим, что по факту смерти Леры начата доследственная проверка, которая должна пролить свет на произошедшее.

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