«Душа была огромная, как мир»: в Коми скорбят по трагически погибшему 17-летнему Даниилу К.

Фото из личного архива погибшего 17-летнего Даниила К.

В селе Дутово Вуктыльского района погиб 17-летний Даниил К. Юноша вместе с друзьями купался в речке и утонул. Его тело обнаружили спасатели накануне, 8 июля.

Смерть подростка стала настоящим шоком для всех, кто его знал. Мальчик был известным в селе спортсменом, его называли лучшим баскетболистом района. Юноша только закончил школу и строил большие планы на будущее, но им уже не суждено сбыться.

- Даня… он был хорошим, добрым, отзывчивым человеком с огромной, как мир душой… Талантливым спортсменом и лучшим баскетболистом… надёжным товарищем и верным другом… Нет таких слов, чтобы передать боль и горечь утраты. Искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кому сегодня очень больно, - написала трогательный пост Наталья Жеребцова.

По факту гибели подростка следователи Коми начали доследственную проверку.

- К настоящему времени следователями осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы и свидетели произошедшего, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Они рядом стояли и ржали»: момент гибели 16-летней Эльвиры А. из Коми друзья снимали на видеокамеру (подробности)