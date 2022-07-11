Температура воздуха в Коми прогреется до +32 градусов

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Рабочая неделя в Коми начнется с жары. По прогнозам синоптиков, в республике ожидается +32 градуса.

Метеорологи прогнозируют сильный ветер и никаких дождей днём. Лишь ночью в регионе пройдут короткие и совсем не обильные осадки. Синоптики предупреждают и водителей: на трассе ожидается туман.

— Ночью местами на крайнем юге и крайнем юго-западе, днем в отдельных южных и западных районах кратковременный дождь, гроза. Ночью местами туман. Ветер ЮВ и В 4-9 м/с, днем в отдельных южных и западных районах порывами 12-14 м/с, на северо-востоке — С и СВ 3-8 м/с, ночью местами порывами до 13 м/с. Температура ночью +13...+18, днем +27...+32, в отдельных северных районах ночью +5...+10, днем +17...+22 градуса, — рассказали специалисты.

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