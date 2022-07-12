Проход старинных родов, соревнования печорских мужей, ритуальная каша: Усть-Цильма готовится к главному июльскому событию – Горке

Старинные роды Усть-Цильмы. Фото: Нина ЮШКОВА

Уже сегодня в Усть-Цильме состоится главное событие – Межрегиональный праздник «Усть-Цилемская горка». Мужчины, женщины, как в прежние времена, соберутся вечером на народной поляне у берега Печоры на гуляния.

Во время «Горки» устраивали игры, хороводы, объединяющие семь видов комбинаций, которые имеют точные наименования, к каждому из них прилагается строго определенная традицией «горочная» песня.

Гуляем всю неделю

В этом году «горочные» гуляния начались с 3 июля – это конкурсы искусства, поэтический вечер, открытые выставки, народное гуляние Усть-Цилемская горка. К приезду гостей подготовили межрегиональный праздник, на него съехались гости Северо-Западного округа нашей страны.

Праздник у всех! Фото: Нина ЮШКОВА

Очень запоминающимся событие стало «Сказание о земле Усть-Цилемской». Сельчане реконструировали события далекой древности, когда из Великого Новгорода прибыл Ивашка Ластки, представитель старинного рода князей Ростовских. Он и обосновался на благодатной и щедрой устьцилемской земле, является основателем села. Ветвь Ластки получила родовое имя во второй половине XV в, считается, что ее первый представитель являлся праправнуком Ивана Калиты. Ивану III князь Ластка приходился пятиюродным братом. Третье поколение Ластки, к которому принадлежал основатель Усть-Цильмы, даже находилось в семиюродном родстве с самим Иваном Грозным.

И приехали на усть-цилемскую землю... Фото: Нина ЮШКОВА

Представлен был и период притока населения Печорского края (XVII –XVIII века), Северная земля после раскола церкви уберегла ревнителей старой веры, тех, кто бежал от жестких преследований церкви и правительства. Так Усть-Цильма стала центром печорского старообрядчества на северо-востоке европейской части России.

Наследие Усть-Цильмы

На торжестве прошлись представители старинных родов села – наследие Усть-Цильмы богато добрыми людьми, которые ценят своих близких и дорожат и уважают друг друга, в особенности старейшин своего рода.

Сила рода. Фото: Нина ЮШКОВА

Усть-Цилёмы любящие труд – поэтому жили всегда в достатке. На празднике прошлись трудовые коллективы и представители местных предприятий. Почтили также супружеские пары, которые долгое время связаны узами брака, поприветствовали и молодожёнов.

Любовь на века одна. Фото: Нина ЮШКОВА

Проходка трудовых коллективов. Прекрасные операторы доения. Фото: Нина ЮШКОВА

Торжественно напомнили, что Усть-Цильма стала столицей Серебряного ожерелья России. Участников с праздничными событиями поздравила Евгения Лясковская, заместитель генерального директора по связям с общественностью ЛУКОЙЛ-Коми. Предприятие традиционно выступает генеральным партнёром проведения Горки.

Евгения Лясковская, заместитель генерального директора по связям с общественностью ЛУКОЙЛ-Коми. Фото: Нина ЮШКОВА

– Очень часто говорят, что усть-цилема смогли сохранить эту уникальную культуру в первозданном виде как никто другой в России только потому, что остальцы древлего благочестия вдруг выбрали такое место, куда не добраться, не доехать – жили изолировано, поэтому и сохранились традиции. Но я убеждена, что не это было решающим фактором, а именно сами усть-цилема, каждый из вас и есть всеопределяющий фактор. На протяжении даже небольшого концерта вы показали, как вы любите каждого человека, целый род, ребенка и старика, человека каждой профессии. Ведь благодаря вам сохраняется мощный культурный пласт в первозданном виде. Несмотря на то, что средства связи позволяют коммуницировать со всем миром, а географические препоны сняты, вы бережно храните и передаете будущим поколениям эту уникальную культуру, – сказала Евгения Лясковская.

Водные кони

Водно-моторные соревнования. Фото: Нина ЮШКОВА

После действа развернулись водно-моторные соревнования. Участники, мастерски владеющие управлением лодки на воде, лихо скользили по широкой Печоре. Захватывающее зрелище! И страшно в одно время, а другое понимаешь, что тут представлены только профессионалы своего дела, которые точно не допустят никакой оплошности. Казалось, что победили все, равным усть-цилемам нет.

Однако жюри смотрело внимательно, точно определили фаворитов гонок среди различных номинаций. Группы лодочников состязались в зависимости от мощности моторов, отметили всех участников соревнований. Предприятие ЛУКОЙЛ-Коми, генеральный партнер Горки, щедро наградило победителей.

Водно-моторные соревнования. Фото: Нина ЮШКОВА

Ночью все собрались на Петровщину весело погулять при пылающих кострах и отведать ритуальную пшенную кашу. Кашу готовят ночью не случайно, ведь это время, когда стираются грани между мирами – живым и загробным. Важным моментом является то, что поминальная трапеза происходит за рекой или у реки: в фольклоре путешествие через реку – путешествие в страну мертвых.

Старинные роды Усть-Цильмы. Фото: Нина ЮШКОВА

По старинным преданиям душа человека превращается в птицу, поэтому и еда птичья: крупа, каша. В этом обряде сохранились следы древнего представления о том, что души умерших вселяются в птиц и символически становятся посредниками между мирами.

И так, осталось совсем немного времени и начнётся главное завораживающее событие. Народную поляну украсит многоцветье костюмов усть-цилемы. Ждем с нетерпением и с замиранием сердца красоту сплетения хороводов.

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