В Коми за сутки резко выросло число выздоровевших от коронавируса

Фото: архив "КП"

В Коми вновь замечен рост заболевших коронавирусом. Согласно данным оперштаба, в республике за сутки было диагностировано еще 28 случаев заражения, что является наибольшим показателем за последний месяц.

Всего в Коми ковидом было инфицировано 172 925 человек, 169 330 из которых сумели побороть вирус. Показатель выздоровления за сутки резко вырос: после нулевого значения 11 июля из больниц выписано сразу 68 пациентов.

Смертью закончился 3 201 случай заболевания. Госпитализация понадобилась еще 20 зараженным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Классным руководителям Коми выплатят по пять тысяч рублей (подробности)