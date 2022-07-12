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Здоровье12 июля 2022 8:15

В Коми за сутки резко выросло число выздоровевших от коронавируса

Показатель заболеваемости также растет с каждым днем
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми вновь замечен рост заболевших коронавирусом. Согласно данным оперштаба, в республике за сутки было диагностировано еще 28 случаев заражения, что является наибольшим показателем за последний месяц.

Всего в Коми ковидом было инфицировано 172 925 человек, 169 330 из которых сумели побороть вирус. Показатель выздоровления за сутки резко вырос: после нулевого значения 11 июля из больниц выписано сразу 68 пациентов.

Смертью закончился 3 201 случай заболевания. Госпитализация понадобилась еще 20 зараженным.

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